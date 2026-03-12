Ex calciatore trasportò 102 kg di cocaina: "Mi hanno dato 20.000 euro, non sono un trafficante"

Jean-Manuel Nedra, ex centrocampista di origini martinicane, è comparso oggi davanti al tribunale di Bobigny per rispondere del trasporto di oltre 102 kg di cocaina scoperti a Roissy il 31 dicembre 2022, durante un volo da Fort-de-France verso Parigi. Il valore stimato della droga superava i tre milioni di euro.

In aula, Nedra ha ammesso di sapere della presenza della sostanza nei bagagli e di aver ricevuto 20.000 euro per il trasporto, ma ha negato di essere coinvolto nell’organizzazione del traffico. "Ero solo un anello della catena: ho preso le valigie e le ho trasportate, nulla di più", ha dichiarato il 33enne, precisando di non essere consapevole della quantità reale: "Pensavo fossero 5-6 kg, non di più".

L’ex calciatore ha spiegato che, nonostante non avesse problemi finanziari, stava attraversando un momento difficile a causa di una grave perdita: "Non ho riflettuto, è stato l’errore più grande della mia vita. Lo rimpiango davvero". Durante l’udienza, il tribunale ha interrogato Nedra su alcuni messaggi risalenti al 2019, nei quali si menzionavano "prodotti", “chili" e "biglietti aerei". "Ho prestato il telefono a qualcuno", ha ammesso, suscitando l’ironia del giudice: "Non è stata una grande idea prestare il telefono a chi organizza traffico verso la Francia". Lauryn N., ex compagna di Nedra, ha affermato di non sapere nulla del contenuto dei bagagli al momento dell’imbarco, ma il procuratore ha messo in dubbio la sua versione. Otto altre persone, tra cui tre membri della famiglia di Nedra, sono coinvolte nel processo, che proseguirà fino al 20 marzo, data prevista per il verdetto.