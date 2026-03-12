Il pres. dell'AFA vuole la Finalissima al Monumental. Il 27 c'è il concerto degli AC/DC

Con Doha ormai esclusa come sede della Finalissima tra Argentina e Spagna a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, la UEFA sta spingendo affinché il match si disputi al Santiago Bernabéu di Madrid. Una soluzione mette in discussione la neutralità che dovrebbe caratterizzare una competizione intercontinentale che si disputa in gara secca; così, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente della AFA, ha risposto ribadendo la volontà di spostare l’incontro al Monumental di Buenos Aires, casa del River Plate.

"Ci metteremo subito al lavoro: la Spagna vuole giocare in Europa, ma io voglio che la Finalissima si disputi al Monumental", ha dichiarato Tapia all’uscita dal tribunale dove è sotto processo per evasione fiscale. A rendere tutto ancor più confuso c'è un problema di calendario: il 27 marzo, giorno previsto per la Finalissima, il Monumental ospiterà un concerto degli AC/DC, che si esibiranno a Buenos Aires in tre date tra il 23 e il 31 del mese. Lo spostamento del concerto appare improbabile e così la possibilità di disputare la partita a Buenos Aires rischia di restare un desiderio non realizzato.

Va inoltre ricordato che, secondo gli accordi contrattuali, la UEFA organizza le prime due edizioni della Finalissima (la prima nel 2021 a Wembley) e la CONMEBOL le successive due; di conseguenza, questa edizione è nelle mani dell’ente europeo. Con meno di due settimane alla partita, la soluzione definitiva non è ancora stata trovata e l’incertezza continua a regnare, lasciando tifosi e organizzatori in attesa di una decisione finale.