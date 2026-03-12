David Villa torna all'Atletico Madrid. L'ex bomber entra nel CdA del club di Cerezo

Una sola stagione è bastata a David Villa per conquistare il cuore dei tifosi dell’Atletico Madrid. Ora l’ex attaccante spagnolo torna ufficialmente nel club, entrando a far parte del Consiglio di amministrazione della società rojiblanca. Una decisione accolta con entusiasmo dai sostenitori colchoneros, che da sempre lo considerano uno di loro nonostante il breve periodo trascorso in squadra.

Villa vestì la maglia dell’Atlético nella stagione 2013-2014, un’annata storica per il club allenato da Diego Simeone. In quell’unico anno collezionò 47 presenze, segnando 15 gol e servendo 5 assist. Numeri importanti che contribuirono alla conquista della Liga, oltre alla straordinaria cavalcata in Champions League culminata con la finale persa nei minuti finali contro il Real Madrid. Un ricordo comunque indelebile.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Villa è rimasto molto attivo nel mondo del pallone. Attraverso il suo gruppo imprenditoriale DV7 gestisce accademie calcistiche in diversi Paesi ed è anche proprietario del Benidorm CF, società che ha contribuito a sviluppare dalle categorie regionali. Inoltre collabora come ambasciatore e rappresentante con LaLiga, FIFA e UEFA. "Sono molto grato al club per aver pensato a me per questo incarico", ha dichiarato Villa ai media ufficiali. "Sono felice di tornare con nuove responsabilità, ma con la stessa voglia di contribuire a rendere l’Atlético sempre più grande stagione dopo stagione".

Il presidente Enrique Cerezo ha accolto con entusiasmo il suo ritorno: "Questa è sempre stata casa tua, David. Siamo felici che tu abbia accettato questa sfida e sono certo che la tua esperienza ci aiuterà a rendere l’Atlético ancora più forte".