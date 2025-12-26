Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
'Fatto fuori' da Inzaghi, Renan Lodi torna in patria: firma fino al 2030 con l'Atletico Mineiro

Niccolò Righi
Oggi alle 10:50Calcio estero
Era stato accostato anche alla Roma, orfana dallo scorso inizio di ottobre di Angelino, ma alla fine il terzino sinistro brasiliano Renan Lodi ha deciso di tornare in patria. E' ufficiale, infatti, la firma con l'Atletico Mineiro. Il calciatore era svincolato e ha raggiunto un accordo con il club fino al 2030. Nella giornata odierna dovrebbe arrivare a Belo Horizonte per poi apporre la propria firma sul contratto dopo aver svolto le visite mediche di rito. Per Renan Lodi si tratta di un ritorno nel suo Paese natale dopo sei anni: nel 2019 lasciò l'Athletico Paranaense per firmare con l'Atletico Madrid di Diego Simeone, con un esborso di circa 22 milioni di euro per i 'Colchoneros'.

La nota ufficiale
A renderlo noto è stato lo stesso Galo, con un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale. Questa la nota: "L'Atlético Mineiro annuncia di aver raggiunto un accordo su tutti i termini per l'ingaggio del terzino sinistro Renan Lodi con un contratto quinquennale. La firma definitiva del contratto e l'annuncio ufficiale avverranno dopo il completamento e l'approvazione degli esami medici".

La bocciatura di Simone Inzaghi
Dopo l'esperienza triennale, tra il 2019 e il 2022 all'Atletico Madrid, e quelle a Nottingham Forest e Olympique Marsiglia, Renan Lodi si era accasato all'Al Hilal nel febbraio del 2024. Titolare inamovibile della squadra, nella prima stagione e mezzo il classe '98 ha accumulato 56 presenze impreziosite da 4 reti e 11 assist. L'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina del club arabo, però, ha cambiato tutto. L'ex Inter, infatti, lo ha tagliato fuori ad inizio stagione dalla lista dei giocatori impiegabili nel massimo campionato saudita e per questo motivo, lo scorso 13 settembre, Renan Lodi ha deciso di risolvere il contratto che lo legava al club.

