"Se perderemo punti sarà finita": Guardiola sa, il City non può perdere. E l'Arsenal sorride

Il Manchester City può concedere il passo all'Arsenal? Reduce dalla lezione impartita dal Real Madrid in Champions League, oggi in Premier League si giocherà una grossa fetta di titolo nel match contro il West Ham. Il tecnico, Pep Guardiola, ha ammesso in conferenza stampa che la sua squadra potrà dire addio alle speranze di titolo in caso di un ulteriore scivolone. Le speranze di contendere il primato alla capolista Arsenal - con 7 punti di vantaggio - "saranno annientate" in caso di sconfitta in casa degli Hammers.

Ma il West Ham ha altrettanto da perdere, essendo attualmente al 18° posto e in piena lotta salvezza. Gli Skyblues potrebbero iniziare il match di sabato sera con uno svantaggio di 10 punti e ulteriore pressione psicologica qualora i Gunners dovessero battere l'Everton nel pomeriggio. Il Manchester City però è chiamato a reagire dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Real Madrid all'andata degli ottavi di Champions in settimana.

"Il campionato è sempre stato il titolo più difficile da vincere", ha confidato Guardiola, che ne ha conquistati 6 di trofei di Premier League nelle ultime 9 stagioni trascorse in Inghilterra. "Penso che la Premier League resti la sfida più complicata, eppure siamo ancora lì, consapevoli che se perderemo punti sarà finita: non avremo una seconda occasione".