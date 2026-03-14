Barcellona, Flick annuncia: "Gavi ha ricevuto il via libera dai medici, quando può tornare"

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha presenziato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Siviglia per la 28^ giornata di LaLiga: "Questa settimana abbiamo tre partite, è un ciclo molto importante. Il nostro obiettivo è vincerle tutte e tre, ma non sarà facile. Il Siviglia ci ha già mostrato i suoi punti di forza: pressano alto, sono abili nell'uno contro uno... ma voglio che la mia squadra giochi con fiducia e convinzione".

Di enorme interesse invece l'annuncio sull'imminente rientro di Gavi, 172 giorni dopo essersi sottoposto a un'artroscopia per risolvere l'infortunio al menisco interno del ginocchio destro: "Lo abbiamo già annunciato ufficialmente? Ha ricevuto il via libera dai medici, sono felice. Potrebbe giocare qualche minuto. Mi è piaciuto quello che ho visto in allenamento, ma dobbiamo gestire con cautela il suo rientro".

Quanto invece alla gestione che Flick dovrà adoperare con il caso delicato del centrocampista classe 2004, specialmente dopo il ritorno da un infortunio così grave: "Sta bene, ma dopo un infortunio del genere bisogna procedere passo dopo passo", ha precisato Flick. "Ha ancora molti anni di calcio davanti a sé. Questa è una partita speciale per lui. Ad oggi ha l'attitudine giusta e questo è un bene. Se hai fiducia nel tuo corpo, come lui, puoi giocare. Ma lo conosciamo tutti... amo la sua intensità, vuole dare tutto per questo club e per questa squadra. Averlo di nuovo con noi è una splendida notizia".