Xabi Alonso senza squadra, l'agente: "Sta riflettendo sulle offerte". E parla del Liverpool

La scottatura al Real Madrid e il periodo di fermo, senza una squadra. Xabi Alonso temporeggia, in attesa di prendere una decisione sul suo futuro, mentre diverse indiscrezioni dall'Inghilterra assicurano che il Liverpool stia considerando fortemente l'ingaggio dello spagnolo come sostituto di Arne Slot. Per la stagione deludente in Premier League e una Champions League in bilico dopo l'1-0 incassato a Istanbul all'andata degli ottavi contro il Galatasaray.

Sebbene la sua parentesi al Real Madrid sia durata poco e si sia rivelata poco proficua, il tecnico 44enne resta richiestissimo sul mercato degli allenatori. Il suo agente, Iñaki Ibáñez, ha confermato ai microfoni di WinWin che quest'estate bisognerà solamente riflettere e pescare la migliore opzione possibile: "Alonso sta riflettendo su tutte le proposte ricevute per stabilire quale sarà la sua prossima destinazione nella prossima stagione".

Oltre al Liverpool, in verità anche il Manchester City starebbe portando avanti colloqui con l'entourage di Xabi Alonso. Tuttavia, il suo agente frena gli entusiasmi: "Tutte le voci su un contratto con il Liverpool sono solo speculazioni dei media". L'ex allenatore del Real Madrid dunque rimarrà senza squadra solo temporaneamente, ma tornerà subito in sella tra poco più di tre mesi. In attesa di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione, se Liverpool, City o un club a sorpresa.