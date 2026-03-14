Torna Schick, Goretzka ancora out: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Sono state svelate le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, match di cartello valido per la 26^ giornata di Bundesliga. Coach Hjulmand alla BayArena può tornare a schierare dal primo minuto Patrick Schick, ex Roma rimasto fuori 3 gare di fila per un infortunio muscolare. In difesa spazio al terzetto Quansah-Andrich-Tapsoba.

Nel Bayern Monaco Kompany schiera la migliore formazione possibile, al netto degli assenti per infortunio. Tra i pali Ulreich, che torna a giocare da titolare dopo oltre un anno. In avanti tridente offensivo super con Olise, Nico Jackson e Luis Diaz, mentre Kane torna in panchina. Da segnalare la seconda panchina di fila dopo quella contro l'Atalanta per Leon Goretzka, centrocampista tedesco che a fine stagione lascerà i bavaresi da parametro zero ed è finito nel mirino di Inter, Milan e Juventus.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, A.Garcia, E.Fernandez, Poku; Tillman, Terrier; Schick.

A disposizione: Hofman, Kofane, Lomb, Maza, Oermann, Omlin, Palacios, Tape, Tella.

Allenatore: Hjulmand.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Karl, Pavlovic; Olise, Nico Jackson, Luis Diaz.

A disposizione: Bischof, Cardozo, Gnabry, Goretzka, Guerreiro, Kane, Kim, Olli, Prescott.

Allenatore: Kompany.

LA VENTISEIESIMA GIORNATA DI BUNDESLIGA

Venerdì 13 marzo

Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0

Sabato 14 marzo

Dortmund – Augusta (15:30)

Francoforte – Heidenheim (15:30)

Hoffenheim – Wolfsburg (15:30)

Leverkusen – Bayern (15:30)

Amburgo – Colonia (18:30)

Domenica 15 marzo

Brema – Magonza (15:30)

Friburgo – Union Berlino (17:30)

Stoccarda – RB Lipsia (19:30)

CLASSIFICA

1. Bayern – 66

2. Dortmund – 55

3. Hoffenheim – 49

4. Stoccarda – 47

5. RB Lipsia – 47

6. Leverkusen – 44

7. Francoforte – 35

8. Friburgo – 34

9. Augusta – 31

10. Amburgo – 29

11. Union Berlino – 28

12. Monchengladbach – 28

13. Brema – 25

14. Colonia – 24

15. Magonza – 24

16. St. Pauli – 24

17. Wolfsburg – 20

18. Heidenheim – 14