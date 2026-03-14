Torna Schick, Goretzka ancora out: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, match di cartello valido per la 26^ giornata di Bundesliga. Coach Hjulmand alla BayArena può tornare a schierare dal primo minuto Patrick Schick, ex Roma rimasto fuori 3 gare di fila per un infortunio muscolare. In difesa spazio al terzetto Quansah-Andrich-Tapsoba.
Nel Bayern Monaco Kompany schiera la migliore formazione possibile, al netto degli assenti per infortunio. Tra i pali Ulreich, che torna a giocare da titolare dopo oltre un anno. In avanti tridente offensivo super con Olise, Nico Jackson e Luis Diaz, mentre Kane torna in panchina. Da segnalare la seconda panchina di fila dopo quella contro l'Atalanta per Leon Goretzka, centrocampista tedesco che a fine stagione lascerà i bavaresi da parametro zero ed è finito nel mirino di Inter, Milan e Juventus.
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, A.Garcia, E.Fernandez, Poku; Tillman, Terrier; Schick.
A disposizione: Hofman, Kofane, Lomb, Maza, Oermann, Omlin, Palacios, Tape, Tella.
Allenatore: Hjulmand.
Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Karl, Pavlovic; Olise, Nico Jackson, Luis Diaz.
A disposizione: Bischof, Cardozo, Gnabry, Goretzka, Guerreiro, Kane, Kim, Olli, Prescott.
Allenatore: Kompany.
LA VENTISEIESIMA GIORNATA DI BUNDESLIGA
Venerdì 13 marzo
Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0
Sabato 14 marzo
Dortmund – Augusta (15:30)
Francoforte – Heidenheim (15:30)
Hoffenheim – Wolfsburg (15:30)
Leverkusen – Bayern (15:30)
Amburgo – Colonia (18:30)
Domenica 15 marzo
Brema – Magonza (15:30)
Friburgo – Union Berlino (17:30)
Stoccarda – RB Lipsia (19:30)
CLASSIFICA
1. Bayern – 66
2. Dortmund – 55
3. Hoffenheim – 49
4. Stoccarda – 47
5. RB Lipsia – 47
6. Leverkusen – 44
7. Francoforte – 35
8. Friburgo – 34
9. Augusta – 31
10. Amburgo – 29
11. Union Berlino – 28
12. Monchengladbach – 28
13. Brema – 25
14. Colonia – 24
15. Magonza – 24
16. St. Pauli – 24
17. Wolfsburg – 20
18. Heidenheim – 14