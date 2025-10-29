Fatturato record ma bilancio ancora in rosso. PSG, la Champions non basta a coprire i costi

Nonostante la storica vittoria in Champions League e un fatturato record da 837 milioni di euro, il Paris Saint-Germain ha chiuso l’esercizio 2024/25 ancora in perdita. Lo ha confermato il club a Bloomberg, senza però specificare l’entità del rosso, che dovrebbe comunque essere inferiore ai circa 60 milioni registrati nella stagione precedente.

Il risultato economico del PSG evidenzia un paradosso che accomuna molti grandi club europei: anche ai massimi livelli sportivi, generare utili resta un’impresa. La crescita dei ricavi, spinta dal boom del matchday (175 milioni) e da un incremento dei ricavi commerciali (367 milioni), non è bastata a compensare l’impatto dei costi, in particolare quelli legati agli stipendi dei giocatori, che oggi rappresentano comunque meno del 65% del fatturato, un deciso passo avanti rispetto al passato.

Il PSG ha inoltre dovuto fare i conti con il crollo dei diritti televisivi nazionali, dopo l’interruzione del contratto con DAZN e il passaggio a un nuovo modello di canale gestito direttamente dalla Ligue 1. Dal 2011, anno dell’acquisizione da parte di Qatar Sports Investments, i ricavi del club sono cresciuti di nove volte, mentre il progetto tecnico ha imboccato una via più sostenibile, puntando sui giovani invece che sulle superstar. Parallelamente, il club lavora al nuovo stadio, pensato per diversificare le entrate e rafforzare il legame con Parigi e l’Île-de-France.