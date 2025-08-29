Ufficiale Federico Barba riparte dall’Indonesia: è un nuovo giocatore del Persib

Federico Barba riparte dall'Indonesia. L'ex difensore di Benevento, Como e Pisa fra le altre è un nuovo giocatore del Persib. Arrivato da pochi giorni, Barba ha svolto il suo primo allenamento con i compagni questa mattina.L’ex giocatore di Como, Chievo Verona ed Empoli, cresciuto nel vivaio della Roma, si è detto entusiasta della nuova avventura:

"Sono felice di entrare in una squadra con un pubblico così appassionato. Spero di sentire presto questo calore nello stadio, ottenere buoni risultati e festeggiare le vittorie insieme ai Bobotoh".

Il difensore ha poi ringraziato i tifosi per l’accoglienza ricevuta sin dal suo annuncio ufficiale come nuovo giocatore del Persib:

"Grazie a tutti, soprattutto ai Bobotoh. Mi sono sentito subito accolto e questo mi rende molto felice. Ora dobbiamo restare uniti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti".