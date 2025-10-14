Fenway Sports Group punta il Getafe: il gruppo possiede già il Liverpool

Il Fenway Sports Group (FSG), già proprietario del Liverpool FC, ha completato una due diligence positiva sul Getafe, club spagnolo dell'area metropolitana di Madrid e sta portando avanti i piani per l'acquisto della società.

L'attuale proprietario del Getafe, Ángel Torres, aveva precedentemente annunciato l'intenzione di lasciare il club nel 2028, segnalando un imminente cambio di proprietà. FSG e Torres si erano già incontrati ad agosto, gettando le basi per la potenziale acquisizione. Questa mossa segna la continua espansione di FSG nel calcio europeo al di là della Premier League, in quanto il gruppo punta ad accrescere il proprio portafoglio di club e la sua influenza su diversi mercati.

La holding, attiva nel campo dello sport e delle televisioni sportive negli Stati Uniti, è stata fondata da John W.Henry e Tom Werner nel 2001. Il Fenway Group possiede la squadra di baseball dei Boston Red Sox, che gioca nella Major League Soccer, e i suoi impianti sportivi, alcune reti televisive di ambito sportivo e il Liverpool Football Club. Lo storico club inglese fu acquistato nel 2016 e il gruppo, inoltre, controlla anche i Pittsburgh Penguins nella lega NHL e la scuderia RFK Racing nella NASCAR, ma non sembra voler interrompere le acquisizioni.