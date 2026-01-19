Flick amaro dopo la sconfitta con la Real Sociedad: "Troppi errori, sono deluso"

Hansi Flick ha lasciato Anoeta con molta amarezza. Il Barcellona è caduto contro la Real Sociedad, ma per il tecnico tedesco il risultato non ha raccontato davvero quanto visto in campo. La delusione è evidente, soprattutto per le tante occasioni create e non sfruttate, ma l’allenatore blaugrana ha difeso la prestazione della sua squadra e guarda già avanti: "Non sono contento, sono deluso", ha ammesso Flick nel post-partita. "Abbiamo avuto tante occasioni chiare e il risultato non riflette ciò che si è visto. Mi è piaciuto come abbiamo giocato, ma abbiamo commesso errori in difesa e dobbiamo migliorare. Anche in attacco siamo stati sfortunati. Succede, va accettato".

Il tecnico ha insistito sul fatto che il gioco espresso resta positivo: "Nel complesso la partita è stata buona. In un paio di situazioni potevamo difendere meglio, ma nelle ultime due settimane abbiamo giocato molto bene e dobbiamo continuare su questa strada. Non possiamo concentrarci sull’arbitro, ma su ciò che possiamo cambiare noi".

Senza alzare i toni, Flick ha parlato dell'arbitro: "Io rispetto sempre gli arbitri, ma con Gil Manzano c’è un problema di comunicazione. A volte anche io vorrei parlare con il quarto uomo e non è possibile. Bisogna accettarlo" Decisivo, secondo l’allenatore, è stato il secondo gol della Real Sociedad: "Ci ha tagliato le gambe. Dovevamo difendere meglio".