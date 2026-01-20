Flick: "Freddo a Praga? Correre ci aiuterà a scaldarci. Ter Stegen andrà al Girona"

Alla vigilia della trasferta dell'Eden Arena contro lo Slavia Praga, il tecnico del Barcellona, Hans-Dieter Flick, ha parlato in conferenza stampa delle sensazioni della squadra e delle sfide che l'attendono: "È la Champions League, c’è sempre pressione. Lo Slavia pressa molto bene e ha avuto tempo per preparare la partita dopo il loro ultimo match a dicembre. Il nostro obiettivo è vincere le ultime due partite del girone”.

Sulla recente sconfitta di campionato: "Sono deluso dal risultato, ma non dalla prestazione. Abbiamo fiducia nel lavoro che stiamo facendo e dobbiamo essere più concreti sotto porta. Ogni partita serve a migliorare".

Flick ha parlato anche della gestione del freddo e della preparazione: "Viaggeremo prima per adattarci e allenarci qui oggi pomeriggio. Correre ci aiuterà a scaldarci". Sul futuro di Ter Stegen: "Marc ci ha confermato la sua partenza al Girona. È un portiere magnifico, gli auguriamo il meglio e questo gli darà continuità in vista del Mondiale".