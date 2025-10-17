Hateboer-Lione, ci siamo: l'olandese oggi non si è allenato con il Rennes

Hans Hateboer è sempre più vicino a lasciare il Rennes. Il difensore olandese, 31 anni, è pronto a trasferirsi all’Olympique Lione in prestito come joker, una formula che consente ai club francesi di rinforzarsi fuori finestra di mercato in caso di necessità specifiche. Dopo mesi difficili in Bretagna, dove non è mai riuscito a imporsi, Hateboer proverà così a rilanciare la propria carriera alla corte di Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, l’accordo tra i due club è già stato definito: l’OL si farà carico dell’intero ingaggio del giocatore per tutta la durata del prestito. L’ex difensore dell’Atalanta, che ha totalizzato appena 22 minuti con la maglia del Rennes in questa stagione, non ha mai trovato spazio né continuità sotto la guida di Habib Beye, motivo per cui la società bretone ha aperto alla sua partenza.

Assente all’allenamento collettivo di venerdì, Hateboer si prepara a sbarcare a Lione per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il club del presidente John Textor, in cerca di rinforzi di esperienza per risollevare una stagione iniziata tra alti e bassi, conta molto sulla versatilità e la solidità del laterale olandese. Dopo sette stagioni trascorse all’Atalanta e un’esperienza breve ma deludente in Ligue 1, Hateboer avrà ora una nuova chance per rilanciarsi in un contesto dove la pressione sarà forte, ma anche le opportunità di riscatto.