Spagna o Colombia? Mosquera non ha fretta: "Non chiudo le porte a nessuno"

Cristhian Mosquera è tornato a disposizione di Mikel Arteta dopo gli impegni con l'Under 21 della Spagna, in cui ha giocato tutti i 90 minuti contro la Finlandia (2-1). Il difensore dell’Arsenal, 21 anni, con passaporto colombiano grazie alle origini familiari, ribadisce di affrontare con calma la scelta definitiva sulla nazionale da rappresentare: "Quello che dipende da me è lavorare giorno per giorno, le porte si apriranno al momento giusto", ha dichiarato ad AS .

Il centrale ha aggiunto che è stata la Spagna a contattarlo per prima e che, in quel periodo, non ricorda alcun contatto con la Colombia: "Quando avevo 14 o 15 anni, la Spagna mi cercò. Non ricordo di aver avuto conversazioni con la Colombia. Per ora seguo il mio percorso abituale con la Spagna, ma non chiudo le porte a nessuno". Mosquera è cresciuto nel Valencia prima di trasferirsi all’Arsenal quest’anno per 30 milioni di euro. Con Arteta ha già collezionato 5 presenze, di cui 2 da titolare.

Nel 2023 la Colombia confermò i primi contatti con il giocatore. Il tecnico dell’Under 20 Héctor Cárdenas spiegò che, pur essendo stato convocato da un’altra nazionale, erano necessarie procedure amministrative complesse per un eventuale cambio di federazione secondo le regole FIFA. Cárdenas precisò che Mosquera ha mostrato interesse a far parte dei cicli della Selección colombiana in futuro.