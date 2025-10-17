Il Newcastle mette le mani su un talento 15enne dal valore di 400mila euro
Il Newcastle si muove già in ottica futura mettendo le mani su una promessa del calcio inglese. Si chiama Josh Kenchington, ha solo 15 anni e il suo valore è già di 400mila euro. I Magpies, riporta Sky Sports, lo hanno prelevato per questa cifra dal Barnsley.
Difensore centrale, per rendere l'idea del suo potenziale basti sapere che già dall'età di 14 anni è stato aggregato nell'Under 18. Battuta la concorrenza di altre big inglesi, come Manchester United, Tottenham e Brighton.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
