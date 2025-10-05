Barcellona sommerso a Siviglia, Flick: "Mi è piaciuta la reazione ma il primo tempo..."

Dopo la pesante sconfitta subita a Siviglia, l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, si è presentato in conferenza stampa con tono autocritico ma fiducioso. Il tecnico tedesco ha riconosciuto la superiorità degli avversari nella prima parte di gara: "Sono partiti con grande aggressività e noi non abbiamo trovato soluzioni. Nella ripresa abbiamo reagito, ma dobbiamo concentrarci sugli errori commessi per evitare che accada di nuovo".

Flick ha voluto sottolineare la reazione del gruppo, scegliendo una lettura positiva: "Negli spogliatoi ho visto rabbia e voglia di reagire, e questo mi piace. Ora arriva la sosta, torneremo e vedremo se riusciremo a rialzarci". Sui possibili cambi tattici, l’allenatore ha negato che il problema sia di sistema di gioco: "Non si tratta della struttura, ma degli errori individuali. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo. Con il rigore poteva cambiare tutto, ma ormai è passato. Dobbiamo imparare da quanto accaduto oggi e anche contro il PSG".

Flick ha ammesso che la squadra non ha avuto controllo in alcune zone del campo, ma non considera questa la sconfitta più pesante della sua gestione: "Quella di Milano è stata peggiore. Questa fa male, ma ci servirà per crescere". Guardando avanti, il tecnico spera di sfruttare la pausa per recuperare energie e infortunati: "Sarà positivo staccare un po’. Al rientro, lavoreremo duro per ritrovare il nostro livello". Un messaggio chiaro: il Barça deve reagire subito.