L'Al Hilal pronto a fare follie per Yamal? Dal Barça smentite, l'offerta sarebbe clamorosa

Lamine Yamal è ormai una stella indiscussa del Barcellona, capace di rompere record di precocità e diventare un punto fermo della squadra di Hansi Flick, alla guida del club dalla scorsa stagione. Durante l’estate, il giovane esterno ha rinnovato fino al 2031 con un supercontratto: stipendio base oltre i 10 milioni netti, una firma da 25 milioni ripartita su sei anni e bonus variabili che possono portare i suoi guadagni fino a 20 milioni netti se raggiunge tutti gli obiettivi.

Negli ultimi giorni, Yamal è tornato al centro dei rumors di mercato. Secondo Fichajes.net, l’Al-Hilal avrebbe addirittura offerto 400 milioni di euro per il suo cartellino, con un contratto di sette stagioni. Il Barça ha smentito l’offerta e confermato che Yamal non è in vendita, ribadendo il suo ruolo fondamentale nella squadra. Non è la prima volta che il giovane talento catalano suscita interesse: a marzo 2024 il PSG aveva offerto 200 milioni, rifiutati dal club.

Sul fronte sportivo, Yamal sta affrontando un periodo delicato a causa di problemi al pube, che lo hanno costretto a saltare le partite contro Siviglia e gli impegni internazionali. Questo lunedì è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista del match di sabato contro il Girona. La sua presenza contro la squadra di Míchel resta incerta, ma tutto lascia intendere che sarà disponibile per il Clásico contro il Real Madrid, evento cruciale della stagione. Nonostante le difficoltà fisiche, Lamine resta un giocatore chiave per Flick, e il suo recupero è fondamentale per garantire equilibrio e incisività all’attacco del Barcellona nelle prossime settimane decisive di campionato e Champions League.