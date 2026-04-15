Florentino Perez carica il Real Madrid: "Remuntada? È per questo che siamo qui"

Il Real Madrid è atteso questa sera sul campo del Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in una sfida decisiva per il futuro. La squadra spagnola parte da una situazione di svantaggio, dopo la sconfitta per 2-1 rimediata al Santiago Bernabéu nella gara d’andata.

Il contesto rende la missione ancora più complessa, ma allo stesso tempo alimenta la tradizionale fiducia madrilena nelle rimonte europee. A maggior ragione dopo l’eliminazione del Barcellona contro l’Atlético Madrid, un risultato che ha ulteriormente acceso la motivazione del Real, deciso a ribaltare il proprio destino. Arrivato in Germania alla vigilia della partita, il presidente Florentino Pérez ha risposto in maniera netta alle domande dei giornalisti su una possibile “remuntada”, concetto che da sempre accompagna le notti europee del club madrileno: "È per questo che siamo qui".

Ora, però, saranno i giocatori a dover trasformare le parole in fatti sul campo. Il Bayern Monaco, forte del risultato dell’andata e del fattore Allianz Arena, rappresenta un ostacolo di altissimo livello, mentre il Real è chiamato a una prestazione perfetta per continuare il proprio cammino in Champions League. Una notte che promette spettacolo, tensione e, come spesso accade in queste sfide, possibili ribaltoni fino all’ultimo minuto.