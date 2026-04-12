LaLiga quasi persa, ma Florentino Perez: "Real col più grande palmares della storia dello sport"

Il Real Madrid ha celebrato questa domenica la cerimonia di consegna delle insegne ai suoi soci più longevi, presieduta dal presidente Florentino Perez . Per l'occasione il numero uno del club blanco ha spiegato le dimensioni che ha assunto il seguito della squadra, sempre in crescendo nel tempo: "700 milioni di persone che sentono il madridismo come qualcosa di universale, che oltrepassa tutte le frontiere", ha esordito.

"Quando vedono che il Real Madrid ha questo riconoscimento e questa gratitudine verso chi ha dedicato un'intera vita a questo emblema, provano emozione e orgoglio". Come prevedibile, poi, Florentino Perez ha stilato un bilancio dei risultati raggiunti da tutto il club: "Veniamo dalla vittoria di 58 titoli negli ultimi 15 anni, tra cui 6 Coppe dei Campioni di calcio e 3 di basket", questo all'indomani del pareggio subito da Arbeloa e i suoi ragazzi contro il Girona e LaLiga ormai in pugno al Barcellona. "Dobbiamo valutare le cose nella loro giusta misura ed essere consapevoli delle difficoltà nel conseguire ogni trionfo e ogni titolo", ha ribattuto il presidente del Real.

La chiusura è stata una dichiarazione di intenti rivolta sia ai soci omaggiati che al madridismo in generale: "Ho sempre detto che la lealtà del madridismo è la nostra grande forza. Qui nessuno si arrende e continueremo a lottare anno dopo anno fino all'ultimo momento per cercare di continuare ad aggiungere titoli al più grande palmarès della storia dello sport. È un onore contare sul vostro sostegno per continuare a perseguire il miglior club della storia".