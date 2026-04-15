Crystal Palace, fra rinnovo complicato e sogno Mondiale. Il futuro di Mateta è incerto

Il futuro dell'attaccante Jean-Philippe Mateta al Crystal Palace resta sempre incerto nonostante sia tornato al gol sia in Premier League sia in Conference League. Il francese è tornato in campo da circa un mese, dopo che un problema al ginocchio aveva fatto saltare il suo trasferimento al Milan nell'ultimo giorno di mercato a gennaio, ed è subito tornato a fare quello che sa fare meglio con la rete contro la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale di Conference e la doppietta contro il Newcastle in campionato.

Il classe '97 ha ancora un anno di contratto con il club londinese e per questo potrebbe partire al termine della stagione anche se, come riporta Sky Sports, il suo futuro appare molto incerto anche perché la società non sarebbe intenzionata a riavviare le trattative per il rinnovo del contratto del francese dopo che questi ha rifiutato un'offerta in passato.

Nel frattempo il centravanti francese punta a un posto nella rosa di Didier Deschamps per il Mondiale di quest'estate a maggior ragione dopo l'infortunio occorso a Hugo Ekitike del Liverpool nella giornata di ieri con la probabile rottura del tendine d'Achille che gli farà saltare la competizione iridata. Giocando il Mondiale infatti Mateta potrebbe mettersi ulteriormente in luce e attirare nuovi club interessati al suo profilo.