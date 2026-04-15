Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Crystal Palace, fra rinnovo complicato e sogno Mondiale. Il futuro di Mateta è incerto

Crystal Palace, fra rinnovo complicato e sogno Mondiale. Il futuro di Mateta è incertoTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:55Calcio estero
Tommaso Maschio

Il futuro dell'attaccante Jean-Philippe Mateta al Crystal Palace resta sempre incerto nonostante sia tornato al gol sia in Premier League sia in Conference League. Il francese è tornato in campo da circa un mese, dopo che un problema al ginocchio aveva fatto saltare il suo trasferimento al Milan nell'ultimo giorno di mercato a gennaio, ed è subito tornato a fare quello che sa fare meglio con la rete contro la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale di Conference e la doppietta contro il Newcastle in campionato.

Il classe '97 ha ancora un anno di contratto con il club londinese e per questo potrebbe partire al termine della stagione anche se, come riporta Sky Sports, il suo futuro appare molto incerto anche perché la società non sarebbe intenzionata a riavviare le trattative per il rinnovo del contratto del francese dopo che questi ha rifiutato un'offerta in passato.

Nel frattempo il centravanti francese punta a un posto nella rosa di Didier Deschamps per il Mondiale di quest'estate a maggior ragione dopo l'infortunio occorso a Hugo Ekitike del Liverpool nella giornata di ieri con la probabile rottura del tendine d'Achille che gli farà saltare la competizione iridata. Giocando il Mondiale infatti Mateta potrebbe mettersi ulteriormente in luce e attirare nuovi club interessati al suo profilo.

Articoli correlati
Problema centravanti per il Milan, il dato beffa: Mateta ha segnato il triplo di... Problema centravanti per il Milan, il dato beffa: Mateta ha segnato il triplo di Fullkrug nel 2026
Mateta torna titolare nel Crystal Palace e segna alla Fiorentina: "Non giocavo da... Mateta torna titolare nel Crystal Palace e segna alla Fiorentina: "Non giocavo da tanto"
Dodo in ritardo su Guessand e Mateta non sbaglia su rigore: è 1-0 tra Palace e Fiorentina... Dodo in ritardo su Guessand e Mateta non sbaglia su rigore: è 1-0 tra Palace e Fiorentina
Altre notizie Calcio estero
Il kosovaro Asllani verso il Barcellona? L'agente: "Contatti in corso con i catalani"... Il kosovaro Asllani verso il Barcellona? L'agente: "Contatti in corso con i catalani"
Crystal Palace, fra rinnovo complicato e sogno Mondiale. Il futuro di Mateta è incerto... Crystal Palace, fra rinnovo complicato e sogno Mondiale. Il futuro di Mateta è incerto
Manchester City, occhi su Givairo Read del Feyenoord. L'olandese piace anche al Bayern... Manchester City, occhi su Givairo Read del Feyenoord. L'olandese piace anche al Bayern
Pogba risponde a un bambino: "Mondiale? No, ma se vuoi ti do il numero di Deschamps..."... Pogba risponde a un bambino: "Mondiale? No, ma se vuoi ti do il numero di Deschamps..."
Un nuovo caso Nico Paz? Il Brasile vuole soffiare il talento Bugarin alla Spagna Un nuovo caso Nico Paz? Il Brasile vuole soffiare il talento Bugarin alla Spagna
Raphinha rischia grosso, arrivano le scuse: "Reagito a un tifoso che ha mancato di... Raphinha rischia grosso, arrivano le scuse: "Reagito a un tifoso che ha mancato di rispetto"
Florentino Perez carica il Real Madrid: "Remuntada? È per questo che siamo qui" Florentino Perez carica il Real Madrid: "Remuntada? È per questo che siamo qui"
Si spaccia per Lacazette e ottiene 200.000 euro indebitamente: chiesti 5 anni di... Si spaccia per Lacazette e ottiene 200.000 euro indebitamente: chiesti 5 anni di carcere
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Motor Valley 18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, in arrivo un altro rinnovo di contratto: per Locatelli pronto accordo fino al 2030
Immagine top news n.1 Gravina a Le Iene: "Amareggiato, quanto fatto non poteva essere migliorato. La gente dimentica..."
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "Bello l'abbraccio del Franchi a Sarri. Ma io spero di restare qua"
Immagine top news n.3 Giocatore dominante in una squadra dominante. Kvaratskhelia fa le fortune del PSG (anche senza segnare)
Immagine top news n.4 Non c'è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, la nota della Juventus
Immagine top news n.5 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro
Immagine top news n.7 Le voci su Allegri in Nazionale sono vere, ma non destabilizzano: ecco perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.4 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, che mercato servirà in estate? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Enrico Fedele: "Napoli, vedrei bene Maresca. E alla Roma finirà che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verso Lecce-Fiorentina, Banda, Pierotti e Sottil ancora a parte. Riposo per Gaspar
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, dopo Paratici un nuovo dirigente internazionale: dal mondo Ferrari arriva Picciotto
Immagine news Serie A n.3 A Perugia tre condannati per l'esame "farsa" di Luis Suarez nel 2020
Immagine news Serie A n.4 Desailly: "Bastoni può migliorare il Barcellona, ma è quello che è. Non vale la metà di Maldini"
Immagine news Serie A n.5 L'ex Cagliari Aresti: "Mi feci male giocando a calcetto prima del ritiro e Cellino mi cacciò"
Immagine news Serie A n.6 Italiano: “Dovremo essere perfetti in casa dei favoriti. Non giudicate il mio Bologna da questa partita”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: dopo Catanzaro-Modena, non cambiano le prime 5 posizioni
Immagine news Serie B n.2 Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò stabile in vetta. Palumbo insegue
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Hainaut: "Sapremo sostenere la pressione. Ho fiducia totale in noi"
Immagine news Serie B n.4 Crisi Juve Stabia, Elefante: "Atterriti dalle parole di ieri. Chiederemo aiuto al territorio"
Immagine news Serie B n.5 Cole: “Ho scelto Cesena per emozione e sfida: voglio riportarlo dove merita”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Pontisso e Gerli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "Bandecchi come Ceausescu". E il sindaco risponde ai Rizzo: "Un onore esser malvisto da gente simile"
Immagine news Serie C n.2 Il salto di Spinelli: il terzino classe 2007 firma il suo primo contratto pro con il Forlì
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, la Sanremese insiste per Comi. Udoh possibile sostituto. E si guarda in casa Triestina
Immagine news Serie C n.4 La Ternana che ricorda la Lucchese della passata stagione. Ma l'epilogo, poi, quale sarà?
Immagine news Serie C n.5 Carpi-Forlì, il presidente Lazzaretti chiamata a raccolta il popolo biancorosso: prezzi ribassati
Immagine news Serie C n.6 Caos Ternana, interviene l'Arezzo: "Vigileremo con attenzione per aver garantita parità di trattamento"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Il risultato che volevamo per lottare per il nostro sogno"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia di Soncin passeggia sulla Serbia. A Leskovac finisce 6-0 per le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?