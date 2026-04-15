Pogba risponde a un bambino: "Mondiale? No, ma se vuoi ti do il numero di Deschamps..."

Durante un allenamento aperto al pubblico a La Turbie, alla presenza di numerosi bambini, Paul Pogba è stato protagonista di un momento particolarmente disteso e cordiale con uno dei suoi giovani tifosi. Il centrocampista del Monaco, rientrato in campo recentemente dopo una lunga assenza, sta vivendo però un percorso di recupero più complicato del previsto. Le speranze di un suo ritorno in grande stile e di una possibile convocazione al Mondiale erano state alimentate nei mesi scorsi, ma oggi appaiono decisamente ridimensionate.

L’ex nazionale francese, che aveva collezionato soltanto pochi minuti nelle sue prime apparizioni stagionali in Ligue 1, non è ancora riuscito a ritrovare continuità a causa di diversi problemi fisici che ne hanno limitato fortemente il rendimento. Proprio durante l’allenamento aperto, un giovane tifoso gli ha chiesto se potrà tornare a disputare un Mondiale. Pogba ha risposto con il sorriso, senza illusioni: "No, ma se vuoi ti do il numero di Deschamps, così glielo chiedi tu…", ha scherzato il giocatore.

L’ultima presenza del centrocampista con la maglia della nazionale risale ormai al marzo 2022, in un’amichevole vinta dalla Francia contro il Sudafrica.

Per Pogba, legato al Monaco fino al 2027, l’obiettivo realistico resta ora quello di ritrovare condizione e continuità nel finale di stagione, con ancora diverse partite di Ligue 1 da disputare e la volontà di chiudere l’annata nel migliore dei modi.