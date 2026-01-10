Fluminense su Hulk, l'avvocato del 39enne: "Rinnovo con l'Atl. Mineiro? Bugie"

Nelle ultime settimane in Brasile ci sono state voci d'addio per l'attaccante Hulk, che il prossimo 25 luglio compirà 40 anni. Attualmente l'ex Porto è in forza all'Atletico Mineiro e si è parlato per lui di un trasferimento al Fluminense.

Il contratto del centravanti è infatti a scadenza al 31 dicembre 2026. La posizione del Fluminense in mezzo all'incertezza tra Hulk e il suo club sembra sempre la stessa e, come riporta Lance, è quella dell'attesa che venga presa una decisione fra le parti, per poi valutare eventualmente un inserimento.

L'avvocato di HuK, Marisa Alija, ha espresso sui social network la propria posizione in merito ai discorsi del rinnovo. In risposta a una notizia rilanciata dall'emittente Rede98 che parlava di offerta per il rinnovo fino al 2028, Alija ha infatti scritto: "Bugie. Abbiamo già concluso le trattative e il giocatore è concentrato sui prossimi campionati. Non siamo a conoscenza di ulteriori sviluppi tra i club. Cosa c'è di così difficile da capire?".

Hulk ha un contratto con l'Atletico fino alla fine del 2026 e ha già dichiarato che lo rispetterà fino alla fine, senza un successivo rinnovo. Il discorso dell'avvocato dunque viaggia sulla stessa linea.

Il Fluminense capisce che il giocatore e l'Atlético Mineiro continuano ad avere una situazione irrisolta e attende il risultato finale. Il club non sta ancora negoziando con un altro centravanti come piano b, ma ha già studiato i nomi con lo staff tecnico per sostituirlo.