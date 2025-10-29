Copa Sudamericana, l'Atletico MG di Sampaoli in finale: battuto l'Ind. del Valle

L’Atletico Mineiro è la prima squadra finalista della Copa Sudamericana, Nella notte italiana, alla MRV Arena, la squadra guidata da Jorge Sampaoli ha superato l’Independiente Del Valle per 3-1, coronando una serata di grande calcio collettivo e individuale davanti al proprio pubblico.

I gol del Galo portano la firma di Guilherme Arana, Bernard e Hulk, entrato nella ripresa per chiudere i conti. Per gli ecuadoriani, Spinelli (ex Genoa) ha trovato il gol della bandiera, insufficiente però a riaprire la sfida. Fin dal fischio d’inizio, l’Atlético ha imposto il proprio ritmo, soffocando gli ecuadoriani nella loro metà campo. Dopo diverse occasioni sventate dal portiere Villar, il vantaggio è arrivato al 35’: Arana ha sfruttato un errore difensivo e, solo in area, ha firmato l’1-0. Poco prima dell’intervallo, Dudu ha seminato la difesa sulla destra e servito Bernard, che con un elegante pallonetto ha siglato il raddoppio.

Nella ripresa, il copione non è cambiato. Gli ospiti hanno accorciato con Spinelli al 18’, ma la reazione brasiliana è stata immediata: al 27’, Hulk - servito in profondità - ha controllato e battuto il portiere con freddezza, chiudendo il match sul 3-1.

Con il risultato in cassaforte, l’Atlético ha gestito senza affanni fino al triplice fischio, tra l’entusiasmo di una MRV Arena in festa. Ora la squadra di Sampaoli attende la vincente tra Lanús e Universidad de Chile (andata 2-2) per conoscere l’avversaria della grande finale continentale.