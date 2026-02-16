"Bravo, Fonseca". I tifosi omaggiano il tecnico portoghese: l'ex Milan e Roma si commuove

Serata perfetta e carica di emozione per l’Olympique Lione, che ha superato 2-0 il Nizza e ha allungato la sua serie impressionante di vittorie: ora sono 13 consecutive. Ma oltre al risultato, a colpire è stata soprattutto lo spettacolo offerto dal Groupama Stadium al triplice fischio. Al momento di salutare i tifosi, il tecnico Paulo Fonseca non è riuscito a trattenere le lacrime. Travolto dall’ovazione del pubblico e dall’atmosfera dello stadio, l’allenatore portoghese ha applaudito a lungo i tifosi, visibilmente commosso da una comunione rara e intensa tra squadra, guida tecnica e sostenitori.

Nel Virage Nord, il gruppo ultras dei Bad Gones aveva esposto uno striscione semplice ma eloquente: "Bravo Fonseca". Un messaggio che sintetizza il clima che si respira attorno al club nelle ultime settimane: il Lione è una squadra trasformata, organizzata, dominante, sicura dei propri mezzi. E il merito è anche dell’identità chiara impressa dal suo allenatore.

Leadership forte, scelte coraggiose e un’idea di gioco definita hanno plasmato un gruppo compatto e ambizioso. I giocatori, dopo il fischio finale, sono andati a condividere il momento con il loro tecnico, suggellando un legame che va oltre i risultati. L’immagine di Fonseca in lacrime resta il simbolo di una stagione straordinaria: un allenatore totalmente coinvolto, una squadra in fiducia totale e una piazza che sogna in grande. A Lione, oggi, l’entusiasmo è contagioso e l’unità sembra essere la vera forza di un’OL lanciata verso traguardi importanti.