I numeri straordinari del Lione di Fonseca: 73% di vittorie, 19 clean sheet e miglior difesa

Oggi alle 09:42Calcio estero
Michele Pavese

Ci sono stagioni che segnano un’epoca. E quella che sta vivendo l’Olympique Lione ha ormai superato i confini di una semplice annata positiva per entrare in una dimensione storica. Il successo per 2-0 contro il Nizza, a chiusura della 22ª giornata di Ligue 1, ha regalato ai Gones la tredicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Una striscia impressionante, che riporta alla mente le 14 affermazioni di fila ottenute tra agosto e novembre 2006, nel pieno dell’era dei sette titoli consecutivi.

Con 24 successi in 33 gare ufficiali (73% di vittorie), il Lione sta registrando il miglior rendimento della propria storia a questo punto della stagione. Nemmeno negli anni dell’egemonia nazionale il club aveva mantenuto una simile media. "Oggi era una giornata molto importante - ha spiegato Paulo Fonseca -. Questi tre punti rappresentano uno step fondamentale. La prestazione è stata magnifica, anche se all’inizio abbiamo sofferto l’intensità del Nizza. La squadra è sempre rimasta equilibrata. Le 19 partite senza subire gol dimostrano la nostra solidità. Ma dobbiamo restare umili e pensare già alle prossime sfide con Strasburgo e Marsiglia".

Il dato forse più eloquente riguarda l’equilibrio: quando l’OL chiude le partite undici contro undici, ha vinto 23 volte su 27. Il Groupama Stadium è tornato a essere una fortezza, con nove vittorie consecutive. In campionato, con 12 clean sheet, la squadra vanta la miglior difesa davanti al Paris Saint-Germain. "Nessuno si sente superiore - ha sottolineato Corentin Tolisso -. Seguiamo il mister, lavoriamo tutti allo stesso modo e corriamo l’uno per l’altro". Con gli ottavi di UEFA Europa League e i quarti di Coupe de France già in tasca, il Lione può sognare in grande.

