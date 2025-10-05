Francia, il ct Deschamps su Chevalier: "Oggi il titolare è Maignan, ma lui può diventarlo"

A pochi giorni dalla doppia sfida di qualificazione della nazionale francese ai Mondiali del 2026 - che si terranno in estate fra Stati Uniti, Messico e Canada - contro Azerbaigian e Islanda, il commissario tecnico Didier Deschamps ha parlato della situazione di Lucas Chevalier, portiere del Paris Saint-Germain.

Convocato per la quinta volta consecutiva, ma ancora in attesa della prima presenza, il portiere del PSG vede avvicinarsi il suo turno. A soli 23 anni, deve ancora avere pazienza avendo davanti un giocatore come l'estremo difensore del Milan, Mike Maignan..

Intervistato da Téléfoot, il ct Deschamps ha espresso fiducia nel futuro del giovane portiere: "Lucas Chevalier ha tutto ciò che serve per diventare un giorno il numero uno della nazionale francese? Sì, l'ho chiamato e ovviamente può giocare. Oggi tocca a Mike (Maignan). Che Lucas (Chevalier) abbia ambizioni è normale. Credo che abbia già partecipato a quattro incontri, non è ancora un nazionale. Lo diventerà prima o poi. Non sono preoccupato per Lucas, no". , ha dichiarato l'allenatore. Quindi è solo questione di tempo per Chevalier.

I convocati di Deschamps

Portieri: Maignan, Chevalier, Samba

Difensori: L. Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé

Centrocampisti: Koné, Camavinga, K. Thuram, Olise, Rabiot

Attaccanti: Mbappé, Barcola, Coman, Akliouche, Ekitike, Mateta, Nkunku