Ligue 1, il Lione di Fonseca rimontato dal Tolosa nel recupero: fallito il sorpasso in vetta
Il Lione dell'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, subisce un'incredibile rimonta nei minuti finali della gara contro il Tolosa e perde 1-2 in casa al Groupama Stadium, fallendo l'opportunità di issarsi momentaneamente in vetta solitaria prima che scenda in campo il PSG (che stasera affronta il Lille). Al gol di Fofana al 24' infatti ha risposto la doppietta di Emersonn che ha dapprima pareggiato i conti all'87' e poi firmato il gol del sorpasso al 96'.
Il programma della settima giornata
Venerdì 3 ottobre
Paris FC - Lorient 2-0
Sabato 4 ottobre
Metz - Marsiglia 0-3
Brest - Nantes 0-0
Auxerre - Lens 1-2
Domenica 5 ottobre
Lione - Tolosa 1-2
Monaco - Nizza ore 17:15
Le Havre - Rennes ore 17:15
Strasburgo - Angers ore 17:15
Lille - Paris Saint Germain ore 20:45
LA CLASSIFICA
1. Olympique Marsiglia 15
2. PSG 15*
3. Lione 15
4. Lens 13
5. Monaco 12*
6. Racing Strasburgo 12*
7. Lille 10*
8. Paris FC 10
9. Rennes 9*
10. Brest 8*
11. Tolosa 7
12. Nizza 7*
13. Lorient 7
14. Nantes 6
15. Auxerre 6
16. Le Havre 5*
17. Angers 5*
18. Metz 2
*una partita in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.