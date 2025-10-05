Ligue 1, il Lione di Fonseca rimontato dal Tolosa nel recupero: fallito il sorpasso in vetta

Il Lione dell'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, subisce un'incredibile rimonta nei minuti finali della gara contro il Tolosa e perde 1-2 in casa al Groupama Stadium, fallendo l'opportunità di issarsi momentaneamente in vetta solitaria prima che scenda in campo il PSG (che stasera affronta il Lille). Al gol di Fofana al 24' infatti ha risposto la doppietta di Emersonn che ha dapprima pareggiato i conti all'87' e poi firmato il gol del sorpasso al 96'.

Il programma della settima giornata

Venerdì 3 ottobre

Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre

Metz - Marsiglia 0-3

Brest - Nantes 0-0

Auxerre - Lens 1-2

Domenica 5 ottobre

Lione - Tolosa 1-2

Monaco - Nizza ore 17:15

Le Havre - Rennes ore 17:15

Strasburgo - Angers ore 17:15

Lille - Paris Saint Germain ore 20:45

LA CLASSIFICA

1. Olympique Marsiglia 15

2. PSG 15*

3. Lione 15

4. Lens 13

5. Monaco 12*

6. Racing Strasburgo 12*

7. Lille 10*

8. Paris FC 10

9. Rennes 9*

10. Brest 8*

11. Tolosa 7

12. Nizza 7*

13. Lorient 7

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 5*

17. Angers 5*

18. Metz 2

*una partita in meno