Liga, non basta l'ex Milan André Silva: l'Alaves stende l'Elche con il gran gol di Toni Martinez
L'Alaves supera 3-1 l'Elche nella prima sfida di questa domenica de La Liga. A segno Vincente Robles su calcio di rigore al 76', poi l'Elche è rimasto in dieci uomini per il rosso rimediato da Affengruber al 79' e due minuti dopo l'Alaves ha trovato il raddoppio con Toni Martinez. Nei minuti finali spazio per altre due reti: l'ex Milan André Silva la riapre al 93', ma Boye chiude i giochi al 95'. In campo in questo momento il Barcellona a Siviglia per tentare il contro-sorpasso in vetta al Real Madrid. Vediamo di seguito i risultati e la classifica aggiornata del campionato spagnolo.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche 2-0
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21*
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16*
4. Elche 13*
5. Atletico Bilbao 13*
6. Atlético Madrid 12
7. Betis 12
8. Espanyol 12
9. Getafe 11*
10. Alaves 11*
11. Siviglia 10
12. Osasuna 10*
13. Levante 8*
14. Valencia 8*
15. Real Oviedo 6*
16. Girona 6*
17. Rayo Vallecano 5
18. Celta Vigo 5
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5*
*una partita in più
