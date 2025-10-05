Kayode sfida Donnarumma: al CIty serve una svolta con il Brentford, le formazioni

Alle 17.15 torna in campo il Manchester City: la squadra di Pep Guardiola è di scena al Gtech Community Stadium per affrontare il Brentford e per dare una decisa svolta alla propria stagione.

Si tratta fino ad ora infatti del peggior inizio di stagione del Manchester City in Premier League sotto la guida di Pep Guardiola (persino peggiore della sua stagione d'esordio) e il peggiore da quando Manuel Pellegrini raccolse 10 punti nelle sue prime sei partite nel 2013/14. Anche se il City vinse il titolo quella stagione. Dopo sei gare, il Manchester City ha vinto 3 volte, perdendo 2 gare e pareggiandone una.

Il tecnico spagnolo si affida al bomber Haaland ed alle parate di Gigio Donnarumma, dal lato opposto presente fra i titolari l'ex Fiorentina Kayode. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Brentford-Manchester City

Brentford: Kelleher, Hickey, Van den Berg, Collins, Ajer, Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard, Schade, Thiago.

A disposizione: Valdimarsson, Henry, Pinnock, Jensen, Carvalho, Onyeka, Ouatarra, Lewis-Potter, Janelt.

Manchester City (4-1-4-1: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Savinho Reijnders, Foden, Bobb; Haaland.

A disposizione: Trafford, Stones, Ake, Kovacic, Cherki, Doku, Nico, Bernardo, Lewis. Allenatore: Josep Guardiola.