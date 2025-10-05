Quanti rigori al Real, infallibile dal dischetto: già 6 in 10 gare, tutti trasformati
Il Real Madrid ha battuto il Villarreal per 3-1 con un gol di Kylian Mbappé e una doppietta di Vinicius Jr. Fra i due gol del brasiliano, anche l'ennesimo rigore avuto dai blancos in questo inizio di stagione, puntualmente realizzato.
Il Real Madrid ha giocato finora 10 partite, otto in campionato e due in Champions League. Ed in queste dieci partite, la squadra di Xabi Alonso ha ricevuto già ben sei rigori a favore (oltre che due contro). Decisivi fra questi sei rigori quelli avuti contro due allenatori italiani: quello contro l'Osasuna di Alessio Lisci, battuto 1-0, oltre ai due avuti in Champions League contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi, sconfitto 2-1.
Al di là della fortunata statistica, il Real Madrid non ha sbagliato nemmeno uno dei sei rigori calciati. Mbappé il rigorista designato, che ne ha segnati cinque su cinque, mentre contro il Villarreal è stato Vinicius a trasformarlo dal dischetto.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21*
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16*
4. Elche 13
5. Atletico Bilbao 13*
6. Atlético Madrid 12
7. Betis 12
8. Espanyol 12
9. Getafe 11*
10. Siviglia 10
11. Osasuna 10*
12. Levante 8*
13. Alaves 8
14. Valencia 8*
15. Real Oviedo 6*
16. Girona 6*
17. Rayo Vallecano 5
18. Celta Vigo 5
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5*
*una partita in più
