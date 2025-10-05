Quanti rigori al Real, infallibile dal dischetto: già 6 in 10 gare, tutti trasformati

Il Real Madrid ha battuto il Villarreal per 3-1 con un gol di Kylian Mbappé e una doppietta di Vinicius Jr. Fra i due gol del brasiliano, anche l'ennesimo rigore avuto dai blancos in questo inizio di stagione, puntualmente realizzato.

Il Real Madrid ha giocato finora 10 partite, otto in campionato e due in Champions League. Ed in queste dieci partite, la squadra di Xabi Alonso ha ricevuto già ben sei rigori a favore (oltre che due contro). Decisivi fra questi sei rigori quelli avuti contro due allenatori italiani: quello contro l'Osasuna di Alessio Lisci, battuto 1-0, oltre ai due avuti in Champions League contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi, sconfitto 2-1.

Al di là della fortunata statistica, il Real Madrid non ha sbagliato nemmeno uno dei sei rigori calciati. Mbappé il rigorista designato, che ne ha segnati cinque su cinque, mentre contro il Villarreal è stato Vinicius a trasformarlo dal dischetto.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Osasuna - Getafe 2-1

Sabato 4 ottobre

Real Oviedo - Levante 0-2

Girona - Valencia ore 2-1

Athletic Club - Maiorca ore 2-1

Real Madrid - Villarreal ore 3-1

Domenica 5 ottobre

Alaves - Elche ore 14:00

Siviglia - Barcellona ore 16:15

Espanyol - Real Betis ore 18:30

Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30

Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 21*

2. Barcellona 19

3. Villarreal 16*

4. Elche 13

5. Atletico Bilbao 13*

6. Atlético Madrid 12

7. Betis 12

8. Espanyol 12

9. Getafe 11*

10. Siviglia 10

11. Osasuna 10*

12. Levante 8*

13. Alaves 8

14. Valencia 8*

15. Real Oviedo 6*

16. Girona 6*

17. Rayo Vallecano 5

18. Celta Vigo 5

19. Real Sociedad 5

20. Maiorca 5*

*una partita in più