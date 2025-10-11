Francia, porte girevoli: Konaté va ko, arriva in soccorso Pavard per il match con l'Islanda

Emesse sentenza. La Francia, come anticipato da L'Equipe e confermato dal comunicato ufficiale della Federcalcio (FFF), dovrà fare a meno di Ibrahima Konaté nel resto del ritiro della Nazionale e soprattutto nella prossima partita contro l'Islanda. Il difensore del Liverpool è stato colpito al quadricipite destro ancor prima di raggiungere i Bleus, ossia nella sconfitta con il Chelsea in Premier: in seguito a delle cure seguite in raduno e ad un protocollo, il giocatore farà ritorno in Inghilterra.

Konate out, ma per la gara valida le qualificazioni ai Mondiali 2026 al suo posto è stato convocato Benjamin Pavard, difensore dell'Inter in prestito al Marsiglia: il giocatore raggiungerà il gruppo di Deschamps direttamente a Reykjavik, dove si disputerà l'ultima sfida della finestra delle nazionali dedicata di ottobre.

La Francia nelle ultime ore è stata costretta a rispedire a casa, a Madrid, anche il capitano Kylian Mbappé: il fuoriclasse del Real è tornato a patire dolore alla caviglia destra in seguito ad un colpo preso nell'ultima sfida di ieri sera con l'Azerbaigian. In seguito ai controlli del caso, KM10 ha lasciato il ritiro e si è messo in viaggio per tornare alla corte blanca di Xabi Alonso per trattare da vicino il guaio fisico. Da capire se potrà essere impiegato tra otto giorni, visto che LaLiga riprenderà il proprio ciclo e il Real sfiderà il Getafe.