Norvegia-Israele, le formazioni ufficiali: Solbakken punta sul tridente Nusa, Sorloth, Haaland
Occhi puntati sulla Norvegia da parte di tutta l'Italia calcistica. Alle 18:00, infatti, la formazione allenata da Solbakken scenderà in campo per affrontare Israele. Queste le scelte ufficiali di formazione:
Norvegia (4-3-3): Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson; Berg, Berge, Bobb; Nusa, Haaland, Sorloth.
Commissario Tecnico: Solbakken
Israele (5-4-1): Peretz; Dasa, E.Peretz, Nachmias, Blorlan, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili.
Commissario Tecnico: Shimon.
