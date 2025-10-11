Qualificazioni Mondiali, primo punto per Andorra che pareggia in casa della Lituania
Dopo cinque sconfitte consecutive arriva il primo punto per Andorra, che pareggia per 2-2 in casa della Lettonia nella sesta giornata del girone K delle gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Sono gli ospiti ad aprire le marcature, prima di essere ribaltati con un gol per tempo siglati da Zelenkovs e da Gutkovskis su calcio di rigore. Sul finale però il classe 2004 Ian Oliveira acciuffa il pareggio e regala ai suoi un punto che sicuramente farà morale.
Le gare in programma del gruppo K
Sabato 11 ottobre
Lettonia - Andorra 2-2
Serbia - Albania ore 20:45
Martedì 14 ottobre
Andorra - Serbia ore 20:45
Lettonia - Inghilterra ore 20:45
La classifica del gruppo K
Inghilterra 15 punti (5 partite)
Albania 8 (5)
Serbia 7 (4)
Lettonia 5 (6)
Andorra 1 (6)