Il PSG può accontentare Marquinhos: addio nell'aria dopo 12 anni, forti sirene dall'Arabia

Potrebbe essere arrivato il momento per Marquinhos di lasciare l'ombra della Tour Eiffel. Secondo quanto rivelato da il quotidiano L'Équipe, infatti, la dirigenza del PSG sarebbe disposta a vendere il centrale brasiliano e capitano in carica dopo che lo stesso giocatore ha manifestato la volontà di salutare da tempo. Dopo 12 anni di permanenza al Paris.

La destinazione più probabile, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, è l'Arabia Saudita. In passato il trasferimento non si era concretizzato perché il PSG non aveva trovato un sostituto adeguato, ma la situazione è cambiata con l'arrivo del giovane e promettente Illya Zabarnyi. Al momento Marquinhos è lontano dal campo per un infortunio alla coscia e i tempi di recupero sono ignoti, mentre in stagione ha disputato solo 3 partite finora, siglando un gol.

Intanto in casa Paris resta tensione nell'aria con la Francia a proposito della gestione di Bradley Barcola, rispedito a casa dopo essersi presentato per il ritiro a Claire Fontaine per via di un problema fisico mal annunciato dalla Nazionale. A detta del club transalpino: "Il Paris Saint-Germain ha preso atto con stupore del comunicato stampa pubblicato dalla Federazione Francese di Calcio in data lunedì 6 ottobre riguardante lo stato di salute di Bradley Barcola. Le informazioni riportate in tale comunicato non corrispondono in alcun modo ai dati medici comunicati dagli staff sanitari del Paris Saint-Germain.

Prima del raduno e a seguito della partita della 7ª giornata di Ligue 1 contro il Lille, il Paris Saint-Germain ha trasmesso alla Nazionale francese un referto medico su Bradley Barcola che non menzionava in alcun modo una lesione cronica dopo la partita contro l’Atalanta. Il Paris Saint-Germain sottolinea inoltre l’importanza del rispetto del segreto medico, a tutela di tutte le parti coinvolte".