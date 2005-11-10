Ligue 1, PSG avanti col brivido: Strasburgo battuto in rimonta nel finale
Alessandra Stefanelli
Vittoria in rimonta per il Paris Saint-Germain che si è imposto per 3-1 sul campo dello Strasburgo. Un avvio in salita, con i padroni di casa che sono passati in in vantaggio al 17’ con Reyna. La gara sembra stregata per i parigini, che sbahliano anche un calcio di rigore con Dembele al 72’. Cinque minuti più tardi arriva la rete del pareggio firmata da Zabarnyi. All’85’ Dembele si riscatta e firma la rete del sorpasso, poi in pieno recupero Doue trova il 3-1 che vale la sicurezza e la vittoria.
Questo risultato vale l’aggancio momentaneo del PSG in vetta alla classifica, in attesa delle rivali che saranno in campo tra stasera e domani.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain 1-3
Troyes - Lens
Lille - Brest
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia
Le Havre - Auxerre
Lorient - Monaco
Paris FC - Rennes
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14
Paris Saint-Germain 14
Lille 13
Rennes 13
Lione 11
Paris FC 11
Tolosa 9
Brest 8
Lorient 8
Nizza 8
Lens 7
Strasburgo 7
Angers 7
Marsiglia 6
Le Mans 6
Auxerre 6
Troyes 4
Le Havre 2