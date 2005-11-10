Frena il Bayern Monaco, Lipsia esagerato: la situazione in Bundesliga e le gare che mancano
Paolo Lora Lamia
Sabato di forti emozioni quello di Bundesliga, con la capolista Bayern Monaco che non è riuscita ad andare oltre il 2-2 esterno sul campo dell'Augsburg. Pomeriggio ricco di gol: dal 2-3 dell'Amburgo sull'Hoffenheim al 3-4 con cui il Bayer Leverkusen ha avuto la meglio sul Mainz. Da segnalare anche i successo di Union Berlino e Stoccarda, rispettivamente contro Elversberg e Paderborn. Spicca però su tutte la vittoria del Lipsia, per 6-0 sull'Eintracht Francoforte con l'ex Milan Nkunku mattatore con una tripletta.
Oggi il Friburgo tenta l'aggancio al Bayern, nel match casalingo contro lo Schalke 04. Da ricordare, infine, anche la sfida salvezza tra Colonia e Borussia Munchengladbach. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 2-3
Augsburg - Bayern Monaco 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Union Berlino - Elversberg 1-0
Paderborn - Stoccarda 0-2
RB Lipsia - Eintracht Francoforte 6-0
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach ore 15:30
Friburgo - Schalke 04 ore 17:30
La classifica di Bundesliga
Borussia Dortmund - 13 punti
Bayern Monaco - 11
Friburgo - 10
Bayer Leverkusen - 10
RB Lipsia - 9
Werder Brema - 8
Augusta - 8
Magonza - 7
Elversberg - 7
Amburgo - 6
Stoccarda - 6
Eintracht Francoforte - 5
Schalke 04 - 5
Paderborn - 4
Colonia - 4
Union Berlino - 4
Hoffenheim - 3
Monchengladbach - 0