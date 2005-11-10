Bundesliga, il Bayer Leverkusen torna a vincere: 2-1 al Colonia nel derby e 5° posto
Pierpaolo Matrone
Il Bayer Leverkusen ritrova il successo e si aggiudica il derby della Renania contro il Colonia, imponendosi per 2-1 nella nona giornata di Bundesliga. La formazione allenata da Carles Martínez Novell sblocca il risultato dopo appena sette minuti grazie a una splendida punizione di Aleix Garcia, che supera la barriera e spedisce il pallone sotto la traversa. Nel finale arriva anche il raddoppio di Patrik Schick, mentre il gol di Said El Mala nei minuti di recupero serve soltanto ad accorciare le distanze per i padroni di casa.
Leverkusen quinto in Bundesliga: interrotta la serie di tre sconfitte consecutive
Una vittoria fondamentale per il Bayer Leverkusen, reduce da tre ko consecutivi tra campionato e coppe contro Hoffenheim, Stoccarda e Olympique Marsiglia. Il successo nel derby permette alla squadra di Martínez Novell di ritrovare fiducia e consolidare il quinto posto in Bundesliga, rilanciando le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica. Per il Colonia, invece, arriva una sconfitta casalinga nonostante il tentativo di rimonta nel finale.
Bundesliga, il programma della 9^ giornata
Venerdì 6 novembre
Amburgo-Borussia Monchengladbach 3-1
Sabato 7 novembre
Borussia Dortmund-Elversberg 2-1
Magonza-Bayern Monaco 1-2
Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2
Lipsia-Augusta 5-2
Stoccarda-Werder Brema 1-0
Domenica 8 novembre
Colonia-Bayer Leverkusen ore 15.30
Friburgo-Union Berlino ore 17.30
Hoffenheim-Schalke 04 ore 19.30
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 21 punti
2, Borussia Dortmund 21
3. Lipsia 18
4. Friburgo 16
5. Bayer Leverkusen 16
6. Werder Brema 15
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 12
9. Amburgo 12
10. Stoccarda 12
11. Magonza 10
12. Paderborn 10
13. Augusta 9
14. Hoffenheim 9
15. Colonia 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 04 6
18. Borussia Monchengladbach 4