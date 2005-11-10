Domani sarà il giorno nel quale il Bayern Monaco potrà riabbracciare il suo tecnico, Vincent Company. Nella gara di Bundesliga contro il Colonia l’allenatore belga riprenderà il proprio posto in panchina dopo il malore accusato lo scorso 23 ottobre.

“Mi sento molto bene e sono felice di essere di nuovo con la squadra - riporta SkySport DE -. È stata ovviamente un’esperienza molto intensa e, in quel momento, anche nuova. Ma se poi guardo indietro, è andato tutto alla perfezione. Ho ricevuto subito sostegno, naturalmente da molte persone all’interno del club, ma anche dai medici: è andato tutto alla grande”.

Kompany è, poi, tornato sui momenti del malore: "Si cerca subito di ritrovare la calma, di non preoccuparsi troppo e di aspettare semplicemente di avere i risultati. Voi avete parlato e scritto del fatto che bevo troppi caffè e dormo poco, ma non sapete quanti caffè bevo davvero o quanto dormo ogni giorno, sono informazioni private. Ero semplicemente malato come può capitare a tutti, ma non ho ascoltato abbastanza il mio corpo e tutto il resto è stato una conseguenza.Tutti gli esami che ho fatto in seguito sono stati molto positivi. Sono in ottima salute".