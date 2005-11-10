Un punto e tanto rammarico per il Bayern Monaco. La formazione di Vincent Kompany, che dopo appena 20 minuti ha dovuto fare a meno per infortunio a Harry Kane, ha pareggiato 1-1 in casa contro il Colonia. All’Allianz Arena gli ospiti sono passati in vantaggio con Moore mentre prima del riposo Brown ha rimesso la partita in parità.

Venerdì 20 novembre

Bayern Monaco-Colonia 1-1

Sabato 21 novembre

Elversberg-Friburgo

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Bayer Leverkusen-Paderborn

Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund

Union Berlino-Lipsia

Schalke 04-Stoccarda

Domenica 22 novembre

Augsburg-Mainz

Werder Brema-Amburgo

La classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 22 punti*

2, Borussia Dortmund 21

3. Friburgo 19

4. Lipsia 18

5. Bayer Leverkusen 16

6. Werder Brema 15

7. Elversberg 13

8. Eintracht Francoforte 12

9. Amburgo 12

10. Stoccarda 12

11. Hoffenheim 12

12. Magonza 10

13. Paderborn 10

14. Colonia 10*

15. Augusta 9

16. Union Berlino 7

17. Schalke 04 6

18. Borussia Monchengladbach 4

*una partita in più