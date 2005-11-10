Bundesliga, Bayern bloccato in casa dal Colonia: 1-1 all'Allianz e Kane esce per infortunio
Andrea Piras
Un punto e tanto rammarico per il Bayern Monaco. La formazione di Vincent Kompany, che dopo appena 20 minuti ha dovuto fare a meno per infortunio a Harry Kane, ha pareggiato 1-1 in casa contro il Colonia. All’Allianz Arena gli ospiti sono passati in vantaggio con Moore mentre prima del riposo Brown ha rimesso la partita in parità.
Venerdì 20 novembre
Bayern Monaco-Colonia 1-1
Sabato 21 novembre
Elversberg-Friburgo
Eintracht Francoforte-Hoffenheim
Bayer Leverkusen-Paderborn
Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund
Union Berlino-Lipsia
Schalke 04-Stoccarda
Domenica 22 novembre
Augsburg-Mainz
Werder Brema-Amburgo
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 22 punti*
2, Borussia Dortmund 21
3. Friburgo 19
4. Lipsia 18
5. Bayer Leverkusen 16
6. Werder Brema 15
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 12
9. Amburgo 12
10. Stoccarda 12
11. Hoffenheim 12
12. Magonza 10
13. Paderborn 10
14. Colonia 10*
15. Augusta 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 04 6
18. Borussia Monchengladbach 4
*una partita in più