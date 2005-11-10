Testa coda che potrebbe avere poca storia questa sera all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco scenderà in campo fra poco più di mezz’ora contro il Colonia per cercare l’allungo in vetta alla classifica in attesa del Borussia Dortmund impegnato domani contro il ‘Gladbach. I bavaresi guidano la classifica insieme ai gialloneri della Ruhr con sei vittorie e tre pareggi nelle prime nove partite, il Colonia invece è al 15° posto con due punti soli raccolti nelle ultime quattro uscite ufficiali.

Vincent Kompany ovviamente si affida a Harry Kane al centro dell’attacco con Olise a destra, Brown a sinistra e Karl al centro. Questi gli schieramenti ufficiali.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Brown; Kane.

Colonia (3-5-2): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen, Okon-Engstler, Krauss, Moore, Sosa; El Mala, Maina.