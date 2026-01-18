Frenata Champions per lo Stoccarda prima della Roma: 1-1 con l'Union Berlino
Lo Stoccarda pareggia 1-1 contro l'Union Berlino a pochi giorni dalla gara in programma, giovedì 22 gennaio, in Europa League contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo le due vittoria contro Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte la squadra di Hoeness rallenta, rimanendo al 5° posto in Bundesliga, a -1 dal Lipsia.
Questo il programma della 18ª giornata di Bundesliga
Venerdì 16 gennaio
Werder Brema - Eintracht Francoforte 3-4
Sabato 17 gennaio
Borussia Dortmund - St Pauli 3-2
Wolfsburg - Heidenheim 1-1
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1-0
Colonia - Mainz 2-1
Amburgo - Borussia Monchegladbach 0-0
Lipsia - Bayern Monaco 1-5
Domenica 18 gennaio
Stoccarda - Union Berlino 1-1
Augsburg - Friburgo ore 17:30
Questa la classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco — 50 punti (18 partite giocate)
2. Borussia Dortmund — 39 (18)
3. Hoffenheim — 33 (17)
4. RB Lipsia — 32 (17)
5. Stoccarda — 33 (18)
6. Leverkusen — 29 (17)
7. Eintracht — 27 (18)
8. Friburgo — 23 (17)
9. Union Berlino — 24 (18)
10. Colonia — 20 (18)
11. Borussia M’Gladbach — 20 (18)
12. Wolfsburg — 19 (18)
13. Werder Brema — 18 (17)
14. Amburgo — 17 (17)
15. Augsburg — 15 (17)
16. Heidenheim — 13 (18)
17. Mainz — 12 (18)
18. FC St. Pauli — 12 (17)