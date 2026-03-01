Lo Stoccarda di Hoeness inguaia il Wolfsburg: 4-0 con vista Champions, la classifica
Tutto facile per lo Stoccarda che nella gara valida per la 24^ giornata della Bundesliga ha fatto a pezzi il Wolfsburg, superandolo 4-0. Tre reti già nel primo tempo, con il solito Undav (al 21'), poi con la doppietta di Leweling (30' e 42'). Nel finale il gol di Nartey ad arrotondare il risultato.
Con questo risultato la squadra di Hoeness ha consolidato il quarto posto: il Lipsia, che però ha una gara in meno, dista ora 5 punti. Vediamo di seguito i risultati delle gare disputate fino a qui in Bundesliga e la classifica aggiornata.
Il risultato
Stoccarda - Wolfsburg 4-0
21' Undav, 30' e 42' Leweling, 90+5' Nartey
Il programma della 24^ giornata di Bundesliga
Venerdì 27 febbraio
Augusta - Colonia 2-0
Sabato 28 febbraio
Werder Brema - Heidenheim 2-0
Hoffenheim - St.Pauli 0-1
Bayer Leverkusen - Magonza 1-1
Borussia Monchengladbach - Union Berlino 1-0
Borussia Dortmund - Bayern Monaco 2-3
Domenica 1 marzo
Stoccarda - Wolfsburg 4-0
Eintracht Francoforte - Friburgo
Amburgo - Lipsia
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 63 (24 partite giocate)
2. Borussia Dortmund 52 (24)
3. Hoffenheim 46 (24)
4. Stoccarda 46 (24)
5. RB Lipsia 41 (23)
6. Bayer Leverkusen 40 (23)
7. Friburgo 33 (23)
8. Eintracht Francoforte 31 (23)
9. Augusta 31 (24)
10. Union Berlino 28 (24)
11. Amburgo 26 (22)
12. Borussia Monchengladbach 25 (24)
13. Colonia 24 (24)
14. Magonza 23 (24)
15. St. Pauli 23 (24)
16. Werder Brema 22 (24)
17. Wolfsburg 20 (24)
18. Heidenheim 14 (24)
*una gara in più
**una partita in meno