Stoccarda e Lipsia, servono punti per la Champions: il programma della Bundesliga
Mancano 3 partite per la chiusura della 24^ giornata di Bundesliga, tutte di scena oggi. Accesa la lotta per un posto Champions, con Stoccarda e Lipsia tra le squadre coinvolte. Tra qualche ora, sfideranno rispettivamente Wolfsburg e Amburgo. 3 punti per la svolta: può essere invece questo il titolo dell'altro match ovvero Eintracht Francoforte-Friburgo. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:
Il programma della 24^ giornata di Bundesliga
Venerdì 27 febbraio
Augusta - Colonia 2-0
Sabato 28 febbraio
Werder Brema - Heidenheim 2-0
Hoffenheim - St.Pauli 0-1
Bayer Leverkusen - Magonza 1-1
Borussia Monchengladbach - Union Berlino 1-0
Borussia Dortmund - Bayern Monaco 2-3
Domenica 1 marzo
Stoccarda - Wolfsburg
Eintracht Francoforte - Friburgo
Amburgo - Lipsia
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 63*
2. Borussia Dortmund 52*
3. Hoffenheim 46*
4. Stoccarda 43
5. RB Lipsia 41
6. Bayer Leverkusen 40
7. Friburgo 33
8. Eintracht Francoforte 31
9. Augusta 31*
10. Union Berlino 28*
11. Amburgo 26**
12. Borussia Monchengladbach 25*
13. Colonia 24*
14. Magonza 23*
15. St. Pauli 23*
16. Werder Brema 22*
17. Wolfsburg 20
18. Heidenheim 14*
*una gara in più
**una partita in meno
