Galatasaray ai piedi di Osimhen: decide il derby di Istanbul, striscia record di gol e assist

Victor Osimhen è inarrestabile. L'aria respirata al Galatasaray negli ultimi due anni è stata così salubre da portarlo a raggiungere vette incredibili, da assoluto protagonista anche questa stagione. Ieri tra l'altro si è assicurato il derby di Istanbul ai danni del Besiktas, con gol vittoria che ha consegnato nelle mani di coach Buruk tre punti utili a staccare tutti in vetta, con il Fenerbahce in ritardo di 7 punti.

L'attaccante 27enne è stato autore di una splendida deviazione su cross di Leroy Sané che potrebbero significare una grande fetta per il titolo di Super Lig (campionato turco). Con questa rete, Osimhen è riuscito ad andare a segno o fornire un assist in tutte le ultime 7 partite ufficiali disputate. Per la precisione 5 gol e 6 assist contro squadre come Besiktas (1 rete), Alanyaspor (1 rete, 1 assist), Juventus (1 gol, 1 assist), Eyupspor (2 assist), Rizespor (1 gol) e Kayserispor (1 gol, 2 assist).

Con il centro in tuffo e di testa, per Osimhen è stata l'ottava partita consecutiva di campionato in cui ha messo la propria firma (8 gol e 5 assist). In campionato detiene il record di 11 reti in 18 presenze, mentre tra tutte le competizioni lo score personale si alza a quota 18 centri nell'arco di 26 partite ufficiali e in 2074 minuti disputati. Numeri freddi che testimoniano tuttavia la strepitosa forza di fuoco del nigeriano classe '98 con la maglia del Galatasaray.