Il Galatasaray rinforza il centrocampo con un 18enne della Guinea-Bissau
Il Galatasaray annuncia l'acquisto di Renato Sam-Na Nhaga, proveniente dal Casa Pia. Il centrocampista, nonostante la giovane età (18 anni) vanta già 6 presenze con la nazionale maggiore della Guinea-Bissau. Trasferimento a titolo definitivo, il club turco riferisce che il costo del cartellino è di 6.5 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto per 4 anni e mezzo e percepirà uno stipendio a salire che parte dai 375 mila euro fino agli 850 mila euro dell'ultimo anno di contratto.
