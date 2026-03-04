Quanti guai per Tudor: in UK lo vedono già a rischio. Contro il Palace senza 10 giocatori

Due sconfitte in altrettante due partite, per Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Ed in entrambi i casi parliamo di derby londinesi. Domani ci sarà la terza stracittadina, contro il Crystal Palace. E già in Inghilterra c'è chi mette in dubbio la permanenza del croato nel caso di altro ko.

Certamente l'infermeria non aiuta l'ex allenatore della Juventus, che si presenterà a questa sfida senza 10 giocatori: James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Wilson Odobert sono i lungodegenti. Cristian Romero sconta l'ultima delle quattro gare di squalifica che gli sono state inflitte dopo la partita contro il Manchester United. E poi sono out Destiny Udogie (coscia) e Mohammed Kudus (bicipite femorale), Lucas Bergvall ha problemi alla caviglia e Ben Davies è reduce da un intervento a gennaio sempre alla caviglia. Indisponibile infine anche Djed Spence per problemi al polpaccio.