Romania, investe una donna e scappa. Keita del Rapid Bucarest è nei guai
Problemi per Kader Keita, centrocampista ivoriano del Rapid Bucarest. Il giocatore è stato coinvolto in un incidente stradale. Secondo la ricostruzione di ProSport, Keita avrebbe investito una donna di 68 anni che stava attraversando la strada e sarebbe fuggito senza prestare soccorso.
Tuttavie le telecamere lo hanno inchiodato: Keita stava viaggiando a una velocità superiore ai limiti consentiti, non riuscendo a frenare in tempo non appena si è accorto del pedone che stava attraversando la strada, centrandolo e trascinandolo via per diversi metri. Keita è stato trattenuto dalla Polizia per 24 ore e dovrà comparire in Tribunale. Rischia un'estensione della detenzione fino a 30 giorni.
