Toh, chi si rivede. Dele Alli si sta allenando col Tottenham. L'inglese non gioca da un anno

Dele Alli si sta allenando con il Tottenham. Nessun ritorno in vista, solo un modo per mantenersi in forma, fa sapere football.london. Il centrocampista inglese, 29 anni, era tornato in quella che è stata la sua casa come ospite d'onore per il derby contro l'Arsenal ed è rimasto a Londra.

Alli ha postato in queste ore alcune stories che lo vedono al centro d'allenamento degli Spurs. Dei londinesi è stato uno dei talenti più grandi degli ultimi 10 anni. Nativo di Milton Keynes, Alli si è trasferito al Tottenham nel 2015 arrivando a raccogliere 269 presenze, segnando 67 reti. Attualmente svincolato, Alli il 15 marzo compirà un anno esatto all'ultima apparizione in campo: appena 9 minuti con la maglia del Como nella partita di Serie A contro il Milan, finita per lui nel peggiore dei modi per un brutto fallo su Ruben Lotfus-Cheek. È quella la sua unica presenza nel nostro campionato.