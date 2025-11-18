Germania, Kimmich: "Sapevo che avremmo vinto se avessimo giocato al nostro livello migliore"

Il capitano della Germania Joshua Kimmich ha parlato al termine del match vinto contro la Slovacchia: "Sapevo che avremmo vinto se avessimo giocato al nostro livello migliore. Il mister ci ha preparato alla perfezione e abbiamo eseguito bene il nostro compito. Alla fine, è stata una prestazione di alto livello. Tutti volevano fare la differenza oggi, si trattava di una partita di qualificazione per la Coppa del Mondo. Sono contento di come abbiamo vinto".

Salgono a 34 le nazionali che hanno il pass per il Nord America. 14 posti ancora disponibili, 5 di essi arriveranno martedì dalle qualificazioni europee. Più altre tre nella notte tra martedì e mercoledì che arriveranno dalla CONCACAF. Le ultime 6 qualificate le avremo a marzo con i playoff, 4 dall'Europa e 2 inter-confederali.

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (7)

Croazia

Francia

Germania

Inghilterra

Olanda

Norvegia

Portogallo

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

- - -

Sono 7 le squadre già certe della partecipazione ai playoff di marzo: Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Polonia, Italia, Albania e Repubblica Ceca. Il quadro si completerà martedì con gli ultimi 5 gironi che daranno tutti i verdetti. La Nazionale di Rino Gattuso è già certa di essere testa di serie e di giocare la semifinale in casa, a Bergamo. Pertanto sfiderà una delle squadre che saranno ripescate dalla UEFA Nations League, mentre le squadre di Fascia 2 sfideranno quelle di Fascia 3. Le finaliste giocheranno in gara unica con sede determinata dal sorteggio in casa di una delle due sfidanti, altro criterio altamente discutibile di queste cervellotiche qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Giovedì 20 novembre, alle 13, a Zurigo, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per le semifinali e la sede delle finali. Il 26 marzo 2026 si giocheranno le semifinali, il 31 marzo le finali. Questa la situazione al momento (in neretto le squadre già qualificate)

FASCIA 1

Italia

Turchia

Ucraina

Polonia

FASCIA 2

Scozia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Albania

FASCIA 3

Irlanda

Macedonia del Nord

Bosnia

Kosovo

FASCIA 4

Galles

Svezia

Romania

Irlanda del Nord