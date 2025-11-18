Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Germania, Kimmich: "Sapevo che avremmo vinto se avessimo giocato al nostro livello migliore"

Andrea Piras
Oggi alle 09:42
Il capitano della Germania Joshua Kimmich ha parlato al termine del match vinto contro la Slovacchia: "Sapevo che avremmo vinto se avessimo giocato al nostro livello migliore. Il mister ci ha preparato alla perfezione e abbiamo eseguito bene il nostro compito. Alla fine, è stata una prestazione di alto livello. Tutti volevano fare la differenza oggi, si trattava di una partita di qualificazione per la Coppa del Mondo. Sono contento di come abbiamo vinto".

Salgono a 34 le nazionali che hanno il pass per il Nord America. 14 posti ancora disponibili, 5 di essi arriveranno martedì dalle qualificazioni europee. Più altre tre nella notte tra martedì e mercoledì che arriveranno dalla CONCACAF. Le ultime 6 qualificate le avremo a marzo con i playoff, 4 dall'Europa e 2 inter-confederali.

PAESI OSPITANTI (3)

Canada
Messico
Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan

EUROPA (7)
Croazia
Francia
Germania
Inghilterra
Olanda
Norvegia
Portogallo

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)

Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay

Sono 7 le squadre già certe della partecipazione ai playoff di marzo: Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Polonia, Italia, Albania e Repubblica Ceca. Il quadro si completerà martedì con gli ultimi 5 gironi che daranno tutti i verdetti. La Nazionale di Rino Gattuso è già certa di essere testa di serie e di giocare la semifinale in casa, a Bergamo. Pertanto sfiderà una delle squadre che saranno ripescate dalla UEFA Nations League, mentre le squadre di Fascia 2 sfideranno quelle di Fascia 3. Le finaliste giocheranno in gara unica con sede determinata dal sorteggio in casa di una delle due sfidanti, altro criterio altamente discutibile di queste cervellotiche qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Giovedì 20 novembre, alle 13, a Zurigo, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per le semifinali e la sede delle finali. Il 26 marzo 2026 si giocheranno le semifinali, il 31 marzo le finali. Questa la situazione al momento (in neretto le squadre già qualificate)

FASCIA 1

Italia
Turchia
Ucraina
Polonia

FASCIA 2

Scozia
Repubblica Ceca
Slovacchia
Albania

FASCIA 3

Irlanda
Macedonia del Nord
Bosnia
Kosovo

FASCIA 4

Galles
Svezia
Romania
Irlanda del Nord

